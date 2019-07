SNC capacita a funcionarios de la Biblioteca Municipal de Concepción

La conversión no es MORALIDAD, cambie la dirección de su testimonio

Por Fabio Campos









Su mundanalidad no venía de una vida lujosa, pero el orgullo de su "piedad pasado". Pablo, desde el punto de vista de la ley era intachable; También fue un buen ciudadano; además de ser un ejemplo para cualquiera de sus compatriotas.



El pasado impío del Apóstol, sin embargo, es precisamente el testimonio de muchas personas hoy en día. Sus deberes religiosos se siguen correctamente. Pero lo que Pablo tuvo que arrepentirse? Tenga en cuenta el discurso de la mayoría; Se habla más de lo que le hicieron a Cristo que lo que Cristo ha hecho por ellos.



Paulo mantuvo su seguridad en el desempeño de funciones ministeriales y en virtud de las buenas obras. Esto fue lo que se arrepentía. Pero muchos son justamente alarde de lo que Pablo considera la pérdida. es decir, el apoyo en sus obras de justicia (Filipenses 3. 4-9).



Después de todo, ¿cuál es la conversión?



Lo primero que hay que decir en un testimonio no es lo que eres, o lo hace hoy, pero como Dios te convenció de cómo su justicia (de confianza para la salvación) fue el estiércol (excrementos humanos, comida porción rechazada por el cuerpo como no nutritivos y deben ser expulsados).



La ignorancia de la sana doctrina, Cristo convierte a él, desde el principio era cosas radicales hoy tolera (ingesta costumbres y alimentos en general), y tolerar cosas que hoy estoy radicales (doctrinas espurias).



El estudio de las Escrituras estaba convencido de que el Reino de Dios no está en "cosas", pero las personas que realmente tenían un nuevo nacimiento; nacido no de ascendencia natural, no por la voluntad de varón, sino de Dios (Juan 1. 13).



No se trata de lo que se come o lo que bebes; sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo (Romanos 14:17). Muchos pecado llamada lo que Dios hizo para ser disfrutado. La Biblia llama a estos "maestros" de hipócritas y mentirosos, que tienen una conciencia cauterizada (1 Timoteo 4.2). Aquí es donde entra el punto de que oscurece el verdadero sentido ontológico del resultado de la conversión. Barajando la santificación ascético con exactitud, absteniéndose incluso placeres legítimos; prohíben lo que Dios creó para nuestro deleite y para alabanza de su gloria (1 Tim 4,3; 1 Cor 10:31).



Muchos taxariam mundanos religiosa las fiestas que se celebran bajo la dirección del mismo Dios en medio de su pueblo (Dt 14,26). Conversión cambiado a "no tocarlo"; "Para demostrar" que; "No manipule" tal cosa. De hecho, como dice la Escritura, que incluso tiene la santidad de la apariencia; pero sólo la apariencia, no tiene ningún valor en la lucha contra los deseos que son en realidad de pecado (Cl 2. 20-23).



Los leales, sin embargo, asegúrese de decir exactamente lo que Dios aborrece (opresión en nombre de la ley). Secta procede exactamente de esta manera. Es difícil de poner el cuerpo y en la doctrina que podría liberar a la gente de la carga que pesa sobre sus hombros. El Señor no va a ser entregado cuando caemos por la debilidad de la carne. Dios es entregado cuando nos apartamos la simplicidad que es en Cristo; cuando abrazamos otro evangelio;



Cuando servimos a un "dios" (tipo de riquezas, el "dios" de teología de la prosperidad) extraño. Esto es traición! Por lo tanto, la conversión es más allá del simple cambio de comportamiento. la conversión bíblica consiste principalmente de abandonar por completo su propia justicia para poner en marcha por completo, a través de la fe en la justicia de Cristo (Ef 2: 8-9). Es descanso en el sacrificio vicario de Jesús; es renunciar a nuestra autosuficiencia y pretenciosa orgullosos de cumplir con la ley (Fil 3,3)



Lo que importa no es esto o aquello; guardar el sábado; dejar de comer o beber ciertos alimentos. Nada de esto valdrá la pena, sin embargo, no es una nueva creación. Estamos hechos y confirmó en persona. No las reglas de obediencia o la observación de cierta tradición que nos hará aceptable a Dios. Es Cristo, nuestra justicia. Es en él y nada más. Es todo para aquel que sabe que no tiene nada.



Si todavía dependen de su desempeño religiosa; de hecho, estribillo, por ejemplo, el alcohol y ciertos alimentos - que puede incluso ser un buen niño o niña, pero todavía no es un verdadero cristiano. El Evangelio de Cristo se molestó tanto como libertinos molestan leales. Libertines se olvidan de Dios; leales a tratar de ser Dios.



Así es la conversión en Cristo toda la confianza, ha de encontrarse n "él, no teniendo una justicia a nuestras obras, sino la justicia que es de la fe en el Salvador, a saber, la justicia que viene de Dios. El fin de la ley es Cristo para la justificación de todo aquel que cree.



En Cristo Jesús, considere esta reflexión y medítalo en tu corazón.

