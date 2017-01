Kits escolares llegan a escuelas de Concepción, Chaco y San Pedro

Texto básico: Jesús les dijo: "La verdad es que me buscan, no porque vieron signos milagrosos, sino porque comienron los panes hasta quedar satisfechos." - Juan 6:26 (NVI)







Supongamos que usted conoce a alguien rico y generoso, y quiere presentarle a sus conocidos. Este deseo, sin embargo, lleva consigo ambiciones egoístas. El deseo no es amistad, pero si los bienes de este hombre.



Por desgracia, gran parte de la iglesia evangélica camina en este carácter. Iglesia interesada! Ellos no le tienen a Cristo, pero sus bendiciones si lo desean. La cosa es hacerlo bien y Jesús es el medio para eso. Van a Cristo para salir adelante en la vida, pero como alguien dijo una vez, "nuestro símbolo es una cruz, y no una escalera."



Que dificil es vivir con personas con intereses propios. Mira que Jesús no tenía ningún interés en este tipo de personas (Juan 6,25-27).



El Capítulo 6 del Evangelio de Juan habla precisamente de esto. Jesús estaba con sus discípulos camino hacia el Mar de Galilea (o lago de Tiberíades). Una multitud le siguió. En cieto momento, cuando Jesús vio que la gente tenía hambre, les preguntaron dónde podían comprar pan. Jesús hizo esta pregunta para ponerlos a prueba, porque el Señor sabía lo que pasaría.



Entonces llevaron a Jesús cinco panes y dos peces, y el Señor lo multiplicó. Todos comieron hasta saciarse y todavía sobraba en las cestas. Viendo esto la gente dijo que Jesús es era profeta que había de venir al mundo. El público, sin embargo, quería a la fuerza hacerlo un rey.



Jesús entonces se retira de la multitud, despidiendo a los discípulos en la barca y va a la montaña para orar. En el medio de la noche una tormenta se eleva. El Señor va a la barca de los discípulos y los rescata. Al llegar al otro lado del margen, adivinen quien lo estaba esperando? La multitud! Las mismas personas que se beneficiaron por el milagro de la multiplicación.